Confindustria, sarà Garrone contro Orsini. Gozzie escluso

Confindustria, sarà Garrone contro Orsini

Nessuna sorpresa. Come anticipato da Affaritaliani lo scontro per la presidenza di Confindustria sarà tra Emanuele Orsini ed Edoardo Garrone, gli unici due capaci di superare la soglia del 20% dei voti dell’assemblea.

Niente da fare per Antonio Gozzi che non ha ottenuto il quorum. La prossima tappa è fissata per il 21 marzo, quando i due candidati dovranno presentare il loro programma. Le votazioni per la designazione avranno luogo il 4 aprile.