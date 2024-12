Congresso lombardo della Lega, non c'è solo Romeo: Toccalini ha depositato la candidatura

Congresso della Lega Lombarda, il deputato Luca Toccalini ha depositato la sua candidatura in vista delle elezioni di domenica 15 dicembre. Lo ha riferito lo stesso Toccalini in Transatlantico alla Camera. Il leader della Lega Matteo Salvini, ieri in Lombardia, aveva fin dall'inizio auspicato che il congresso confluisse su un unico nome ma al momento restano in campo il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo e lo stesso Toccalini che ha già depositato le firme necessarie per la candidatura.

