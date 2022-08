Consigliere Ferretti lascia Forza Italia, segue Gelmini in Azione

"Ho aspettato senza alcuna particolare ambizione personale di vedere le liste al Parlamento ed ho preso la mia decisione. Sottoscrivo l'appello liberale di Carlo Calenda, condivido la presa di posizione di Mariastella Gelmini e quindi decido di seguirla in Azione".

Ferretti: “Convito che Mariastella Gelmini l'amore per Milano di Gabriele Albertini”

Così Giampaolo Berni Ferretti, consigliere del Municipio 1 a Milano, in una nota annuncia il suo addio a Forza Italia per aderire ad Azione. "Nel 2020 - spiega ho presentato con Gabriele Albertini e Mariastella Gelmini il mio libro www.milano21puntozero.it che conteneva un'idea, tutt'ora valida, di rilancio del nostro paese (Milano come modello sociale ed urbanistico). "Abbiamo parlato di eccessiva burocrazia, di gestione del fenomeno migratorio tramite le convenzioni e gli accordi internazionali, di una riforma della Giustizia che la portasse a essere più giusta e efficiente, e Milano come smart e green city. Quando abbiamo proposto con altri Albertini come candidato sindaco del centrodestra abbiamo voluto fare diventare attraverso di lui, realtà questo progetto e lo abbiamo fatto collegando la figura del migliore ex Sindaco di Milano con quella di Draghi. Il centrodestra a livello nazionale ha abbandonato l'agenda Draghi proprio come a livello cittadino ha fatto con la nostra proposta su Albertini. Sono convito che Mariastella Gelmini saprà valorizzare in questo nostro percorso anche la competenza, la Passione civica e l'amore per Milano di Gabriele Albertini"