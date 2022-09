Conte a Milano: "Mi candido qui perche M5S non è il partito del Sud"

Bagno di folla a Milano per Giuseppe Conte nella giornata di martedì 6 settembre: "Sono qui e mi sono candidato qui anche per dare un segnale forte a tutti i cittadini di Milano e della provincia. Loro non devono pensare che il M5s sia il partito del sud", ha spiegato il leader Cinque Stelle durante un punto stampa nel capoluogo lombardo, sottolineando che "abbiamo dimostrato gia' al governo di poter creare assolutamente le premesse per far volare l'Italia, quel +6 per cento di Pil e' frutto della legge della manovra di bilancio del Conte 2". "Noi - ha aggiunto Conte - nel periodo piu' duro della pandemia abbiamo erogato, sostenuto famiglie e imprese, da nord a sud, per 130-140 miliardi. Abbiamo lasciato lo spread sotto 100, le nostre performance sono documentate, abbiamo tutte le caratteristiche per parlare ai cittadini di Milano, della Lombardia, del nord e dell'Italia intera"