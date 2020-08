Continua il caso Pessina, sotto accusa il like di Borghetti (PD)

"FORSE QUALCUN ALTRO DEVE DIMETTERSI?!?!?", inizia così il post provocatorio dell'onorevole Marco Osnato (FDI) a commento del like messo da Carlo Borghetti (consigliere regionale PD) al discusso post di Paola Pessina (che ha annunciato proprio ieri le sue dimissioni dalla vicepresindeza della Fondazione Cariplo) contro Giorgia Meloni. "La Boldrini - prosegue Osnato - si inginocchia, Fiano ci richiama al rispetto, Majorino ci fa sempre la solita lezioncina moralistica, il PD ci spiega sempre il valore della solidarietà e delle diversità ....eppoi...il post dell’ex Sindaco di Rho che attacca in modo vergognoso Giorgia Meloni (e che ha portato alle dimissioni della stessa dalla Fondazione Cariplo... per ora solo da quella delle molte poltrone sulla quale è seduta!) da chi è apprezzato tanto da sentirsi in dovere di apporre un convinto Like??? Dal consigliere regionale del PD Carlo Borghetti che - ricordo a tutti - è anche vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia!!!! Forse è il caso che cominci a pensare anche lui alle dimissioni da entrambe le cariche istituzionali....vero cari maestri di morale del PD?????"





Il percorso professionale e politico di Pessina e Borghetti che ruota attorno al comune di Rho fa pensare che i due possano vantare una conoscenza di lunga data. Paola Pessina è stata sindaco di Rho, mentre il consigliere regionale PD è stato eletto consigliere comunale a Rho, per poi divenire anche assessore del comune dell'hinterland milanese, successivamente ha ricoperto anche il ruolo di assessore nel comune di Lainate. Ha seguito inoltre l'insediamento di Fiera Milano a Rho, la riqualificazione dell'area ex Alfa Romeo di Arese, la realizzazione dell'Alta Velocità Torino-Milano, il primo dossier Expo Milano 2015.