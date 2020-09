Contributi Covid illeciti: sequestrati 87mila euro a quattro società

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato circa 87mila euro di contributi a fondo perduto conseguiti illecitamente da quattro societa' di capitali con sedi a Milano, Pozzo d'Adda (MI) e Grezzago (MI). I rappresentanti legali delle societa' sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Milano per il reato di "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato", ai sensi dell'art. 316-ter del Codice Penale. L'operazione, informa una nota, rientra nelle indagini condotte con l'ausilio delle banche dati sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici erogati per l'emergenza da Covid-19, tra cui quelli previsti dal dl rilancio per aiutare gli imprenditori in difficolta'. La norma prevede l'accesso a tale contributo ai titolari di partita Iva che a causa del lockdown abbiano registrato per il mese di aprile 2020 un ammontare del fatturato e dei corrispettivi inferiore ai due terzi rispetto a quello di aprile 2019. Le societa' individuate hanno invece indicato nella propria richiesta del "fondo pubblico" un fatturato falso, anche perche' l'attivita' era stata avviata solo a maggio 2019. La Procura milanese ha disposto l'esecuzione di un sequestro preventivo d'urgenza finalizzato al recupero delle somme indebitamente conseguite, pari a circa 87.000 euro, delegando i Finanzieri che hanno quindi bloccato il corrispondente importo dei saldi attivi dei conti correnti intestati alle societa'.