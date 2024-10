Coppia di anziani cucina funghi velenosi: morto un 92enne, grave la moglie

Un 92enne è morto e la moglie 88enne è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo aver mangiato funghi velenosi. Secondo quanto accertato dall'autorità sanitaria l'uomo avrebbe mangiato una quantità molto superiore di funghi rispetto alla consorte. A dare l'allarme è stato un familiare che ha chiamato subito il 112 preoccupato perché i due pensionati - residenti a Cassano Magnago (Varese) - non si sentivano bene. Dai sintomi descritti i micologi dell'Ats Insubria di Varese hanno sospettato da subito un avvelenamento da funghi.

Ricostruendo quanto fatto dai coniugi nel corso del fine settimana, il personale sanitario ha scoperto che il 92enne aveva raccolto i funghi che sembravano normali prataioli in un viale non lontano dalla loro abitazione e li aveva portati alla moglie perché li cucinasse. In realtà i funghi raccolti appartenevano ad una specie non commestibile e tossica, rendendo irrecuperabili le condizioni del 92enne e inutile la corsa in ospedale.