Core, il superclub esclusivo sbarca a Milano a fine 2022

Potrebbe slittare a maggio 2023 la fine dei lavori per Core, l'esclusivo club che da New York sbarca anche a Milano. Il progetto è stato lanciato da Jennie Enterprise e Dangene Enterprise nel 2005 e arriverà in Corso Matteotti 14.

Core a Milano: i dettagli del progetto

Il progetto è firmato dallo studio M2 e prevede 4mila metri quadri di spazio sviluppati su cinque piani con otto suite. E, ancora, come riferisce Pambianco News, un una clinica rigenerativa che lavora sull’age optimization e la longevità, bar e ristoranti, speakeasy, palestra, teatro, pasticceria deluxe e un Culinary Lab, per diversificare esperienze di food&beverage. Se i lavori potrebbero proseguire sino a maggio, l'apertura è comunque prevista entro fine 2022, come emerso già a inizio luglio.

Core: una comunità più che un club

Il desiderio dei fondatori è di creare una comunità, più che un club. Core accoglie almeno il 40% di soci provenienti da paesi stranieri, volendo alimentare un senso di internazionalità e cosmopolitismo. Sono circa 500 i soci ammessi e la quota di iscrizione si attesta sui 10mila euro più una quota annuale. L’obiettivo del progetto è quello di creare un epicentro di idee espresse e condivise nella più completa libertà.Queste le discipline a cui apparterranni i membri : gli ambiti sono Moda, Media, Tecnologia, Ristorazione, Design, Automotive, Finanza, Energia e Biotecnologie, Arte e Cultura, Architettura, Immobiliare, Legislativo e Governativo, Consulenza e Servizi, sia del capoluogo lombardo che da altre parti del mondo.