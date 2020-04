Coronavirus, 1.689 morti nelle Rsa di Milano e Lodi

Coronavirus nelle Case di riposo, emerge una prima stima dei possibili decessi causati da Covid. Si parla di 1.689 morti accertate o sospette nelle Rsa della città metropolitana di Milano e provincia di Lodi, censite dall'ATS. Di queste, 823 sono avvenute in strutture del capoluogo lombardo. A questi decessi si aggiungono i 1.280 dovuti a cause diverse, non quindi collegati all'infezione da Sars-CoV-2. I dati sono stati comunicati ieri dal direttore generale dell'Ats Città metropolitana di Milano, Walter Bergamaschi, in Commissione consiliare congiunta Affari istituzionali e Politiche sociali del Consiglio comunale di Milano. Il dato è stato poi dettagliato in una nota diffusa dall'Agenzia per la tutela della salute, in cui si spiega che nelle Rsa che si trovano nel Comune di Milano sono stati censiti 552 decessi per sospetta Covid e 271 decessi per Covid accertata, mentre 546 sono i decessi per cause diverse. I dati relativi al territorio di riferimento dell'Ats nel suo complesso (area metropolitana più provincia di Lodi) nel dettaglio sono invece: 1.199 morti per sospetta Covid e 490 accertati Covid, ai quali si aggiungono i 1.280 decessi per cause diverse.