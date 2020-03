Coronavirus, a Corsico stop (provvisorio) alle multe per lavaggio strade

Non ci sarà una sospensione del lavaggio strade a Corsico ma uno stop alle multe legate a tale attività: la decisione giunge dal commissario prefettizio Francesca Iacontini, dopo le polemiche degli scorsi giorni e le tensioni che avevano visto protagonisti alcuni automobilisti e agenti di Polizia locale. La sospensione delle multe è tuttavia solo provvisoria, per il tempo necessario a far effettuare ad Amsa la sanificazione delle strade cittadine.

Saccinto (Fratelli d'Italia): "Grazie al commissario per quello che sta facendo"

Commenta Antonio Saccinto, Fratelli d'Italia, tra i primi ad aver sollevato il tema dell'opportunità di sospendere le sanzioni: "Ringrazio il commissario per il buon lavoro che sta svolgendo per la città di Corsico in questo momento difficile".