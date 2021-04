Coronavirus, a Monza 2 nuove linee per 80enni non ancora convocati per vaccino



Da domani a Monza, all'Ospedale Vecchio, verranno aperte due linee vaccinali dedicate esclusivamente a chi non e' mai stato convocato, ma anche a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. A comunicarlo e' la stessa Asst brianzola. Si tratta di due linee, dedicate agli over 80 che si sono registrati sul portale regionale ma che non hanno ancora ricevuto la convocazione per la vaccinazione. In questo modo potranno recarsi nei centri vaccinali per ricevere la prima dose.





Gli interessati dovranno andare in via Solferino 16, a partire dalle 9.30 fino alle 15.00; l'iniziativa proseguira' anche mercoledi' 7, giovedi' 8 e venerdi' 9. In questo modo si conta di "avviarsi alla conclusione della campagna vaccinale dedicata a questa fascia d'eta'". Anche grazie al fatto che sabato 10 e domenica 11 aprile, invece, gli over 80 non convocati potranno ricevere la prima dose all'Autodromo Nazionale Monza, al Padiglione "Ex Museo", con ingresso da via Santa Maria alle Selve di Biassono a partire dalle 8.30.