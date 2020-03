Coronavirus, a Varese volantini contro poliziavirus: "Incendiate le banche"

"Il fuoco favorisce l'eradicazione del virus, potete dare una mano incendiando scuole, banche e commissariati di polizia". E' una delle frasi che si legge sui volantini comparsi sui muri di diverse citta' italiane, tra cui Varese e Cremona, dal titolo 'Per proteggersi e proteggere gli altri' e danno indicazioni del tipo 'fai inciampare lo sbirro cosi' resta a casa e non diffonde il contagio'. A denunciare l'accaduto e' Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato. "Anche a Varese, come altrove, sono comparsi ieri volantini contro il poliziavirus - spiega - con tutte le indicazioni per compiere una lunga serie di reati, contravvenendo le disposizioni imposte per il contenimento del contagio da covid 19 e commettendo azioni criminali come incendiare scuole, banche e commissariati, aggredire i poliziotti, assaltare i supermercati".

Un secondo volantino mira a denigrare l'immagine del poliziotto: riporta situazioni come "se vedete un ambulante senza mascherina cercate di procurargliene una. Non fate il poliziotto". Oppure "se vedete gente per strada non sospettate il peggio. Forse dovranno anare a lavorare. Non fate il poliziotto" e via cosi'. "Questi scritti deliranti sono modelli identici nelle diverse citta', e cio' testimonia che sono il frutto di una azione programmata e studiata da professionisti del disordine - aggiunge -, che come sempre sfruttano il disagio sociale per acuire la tensione e creare quanti piu' problemi possibili per l'ordine pubblico e la sicurezza collettiva. Testimoniano inoltre come il personale in divisa sia il principale bersaglio dei delinquenti in tutte le occasioni". "Questo momento di emergenza - continua Mazzetti - rappresenta il contesto ideale perche', da Nord a Sud, criminalita' di ogni genere tenti di strumentalizzare ansie, paure, e difficolta' della gente, approfittandone per gestire il disagio a proprio uso e consumo. E questo gesto ignobile non sara' preso alla leggera, perche' concretizza una volonta' criminale grave". Le forze dell'ordine, contrasteranno, conclude Mazzetti "con fermezza ogni tentativo di istigazione a delinquere e di 'infiltrazione' nel tessuto sociale gia' cosi' duramente messo alla prova".