Coronavirus, altri tre decessi in Lombardia. Isolamento a Linate e Baggio

Coronavirus, tre nuovi decessi in Lombardia

I tre nuovi casi di decessi in Lombardia, risultati positivi al Coronavirus, sono un 84enne di Nembro (Bg), un 91enne di San Fiorano e una 83enne di Codogno (entrambi in provincia di Lodi). Si tratta di tre persone con quadri clinici compromessi gia' da altre patologie. In totale i decessi in Lombardia sono passati da sei a nove; di questi sei sono di persone residenti nella zona rossa del Lodigiano, due erano della provincia di Bergamo, l'ultima di Crema

Coronavirus, Fontana: "Con Conte c'è stato chiarimento"

"Con il presidente Conte si e' sicuramente raggiunto un chiarimento, anche perche' abbiamo concordato il provvedimento richiesto". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in riferimento allo sconto che ha visto contrapposti Governo e Regione sul funzionamento dei protocolli all'ospedale di Codogno. "Siamo molto sereno e siamo fiduciosi in un esito positivo della situazione"

Gallera: "Nessun reparto di nessun ospedale sta chiudendo"

"Nessun reparto di nessun ospedale della Regione Lombardia sta chiudendo, tutti operano. Dove sono stati trovati casi positivi" al coronavirus "si stanno facendo tamponi agli operatori sanitari". A dirlo e' l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in una conferenza stampa sull'emergenza coronavirus. "Le donazioni di sangue si fanno, non c'e' limitazione o sospensione delle donazioni, anzi l'appello e' di continuare a donare", ha aggiunto Gallera. Sono 3.500 i tamponi fatti in Lombardia e 1.751 i campioni processati.

Isolamento: le strutture a Linate e Baggio

"Al momento le strutture" per l'isolamento "sono una nella zona di Linate, con 59 posti in una, e 50 posti nell'ospedale militare di Baggio. Sono strutture dell'esercito e l'esercito sta verificando tutte le situazioni e cosi' anche nella struttura di Piacenza, per un'altra quarantina di posti". Lo ha detto l'assessore lombardo alla Protezione Civile, Pietro Foroni, parlando delle capienza delle strutture per la quarantena per casi di positivita' e per i loro contatti diretti. "Queste situazioni sarebbero disponibili e pressoche' pronte per eventuali necessita'", ha aggiunto Foroni