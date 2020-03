Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez: 100mila euro per il San Raffaele

Coronavirus, campagna social di Chiara Ferragni e Fedez, che hanno avviato una raccolta fondi a sostegno del reparto di terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, per la creazione di nuovi posti letto. La coppia ha già fatto una donazione a titolo personale di 100mila euro. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione di Alberto Zangrillo. QUI IL LINK

"Gli ammalati con insufficienza respiratoria causata dall'epidemia in corso - sottolineano - occupano questi reparti che risultano altamente insufficienti a fronteggiare la crisi. Un letto di terapia intensiva ha un costo nettamente superiore rispetto a un letto di degenza normale. E' necessario un monitor che rilevi le funzioni vitali del paziente, un ventilatore che assista la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci". Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è "incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell'ospedale San Raffaele di Milano, collegandosi direttamente al linkhttps://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva. Accedendo direttamente alla campagna, sarà possibile dare una donazione minima di 5 euro (la piattaforma non ha commissioni, ma in fase di donazione il donatore può lasciareuna mancia facoltativa). I fondi totali raccolti saranno direttamente devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva".