Coronavirus: da giovedì test a Malpensa. A Linate non ci sono gli spazi

Da giovedi' 20 agosto chi arriva all'aeroporto di Malpensa dai paesi considerati a rischio, come Spagna, Grecia, Malta e Croazia, potra' fare il test virologico. Questa possibilita' non e' prevista all'aeroporto di Linate, dove gli spazi non lo consentono. E' quanto comunica l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera in una nota. "Da giovedi' a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico - spiega l'assessore - grazie ai volontari della Protezione Civile, agli operatori sanitari dell'ATS Insubria, delle ASST Sette Laghi e Valle Olona". A Linate, gli spazi disponibili non rendono possibile l'effettuazione dei test.

"Chiediamo a coloro che ritornano da Spagna, Croazia, Grecia e Malta - sottolinea l'Assessore Gallera - di compilare comodamente online la richiesta per il test a uno degli indirizzi riportati sul sito www.lombardianotizie.online/rientri-estero/ che verra' effettuato dalle ATS di riferimento base al proprio domicilio o di prenotare telefonicamente al numero 116117 indicando la data di arrivo in Italia. In poche ore verra' fissato l'appuntamento nel presidio piu' vicino a casa, anche con la formula del Drive Trough. In attesa del tampone, e' fondamentale il rispetto delle norme igienico sanitarie principali, non e' previsto alcun isolamento fiduciario". "I punti di accesso di Malpensa - conclude l'assessore regionale - saranno particolarmente importanti per i cittadini, turisti o lavoratori, provenienti dai quattro Paesi indicati nell'Ordinanza, che soggiorneranno in Lombardia nei giorni successivi".

Gallera, 5mila tamponi in piu' per chi rientra dall'estero

Dal 18 agosto ci saranno "5 mila tamponi al giorno in piu' rispetto ai 7 mila medi realizzati in questo periodo" per chi arriva da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, assicura l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera in una nota. "Dal 12 agosto - spiega l'assessore - tutte le ATS lombarde raccolgono online o telefonicamente (116117) la prenotazione per il tampone effettuato nelle 48 ore. Inoltre, a Seriate, riferimento per l'aeroporto di Bergamo, e' anche possibile accedere direttamente senza prenotazione. Ad oggi stati eseguiti 5.500 tamponi. Altrettanti sono stati prenotati e verranno realizzati nelle prossime ore".

Coronavirus: Gallera, turisti prenotino tampone prima rientro

"La via privilegiata e' quella di prenotare il tampone andando sui siti della ATS, e' molto semplice, viene data una risposta in poche ore con l'indicazione, si puo' fare anche dall'estero prima di rientrare per evitare code ed assembramenti". E' l'invito rivolto ai microfoni di Rtl da Giulio Gallera, assessore al Welfare lombardo, ai turisti che tornano dai cosiddetti 'Paesi a rischio' contagio. "A Malpensa e' l'unico luogo in cui la SEA ha individuato degli spazi - prosegue - apriremo nelle prossime ore tre postazioni per fare i tamponi che sono residuali rispetto alla prenotazione e servono soprattutto per quei turisti che magari non riusciamo a rintracciare e che sono spagnoli, greci o croati e che e' quindi meglio recuperare in aeroporto". Su quelle mete che si possono raggiungere in auto, come la Croazia, e la possibilita' di identificarli i positivi: " Per chi rientra in auto e in treno non c'e' altro modo se non quello di richiamare il senso di responsabilita' di tutti a fare la prenotazione del tampone. Ad oggi il Governo non ha previsto uno strumento di identificazione alle frontiere per chi arriva in auto, in autobus o in treno".

Coronavirus: Gallera, a Malpensa 3 tende e test 8 ore al giorno

"Tre tendoni che faranno per otto ore al giorno i tamponi ad alcuni dei passeggeri che sbarcano a Malpensa". Sara' modulato cosi' il piano di screening per chi arriva dai Paesi a 'rischio' contagio Covid. Lo spiega ai microfoni di Rtl l'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera. A proposito della differenza nella partenza degli screening tra regioni con Fiumicino gia' operativo e Malpensa attivo solo da giovedi', Gallera dice: "Noi abbiamo fatto altri screening non solo in aeroporto, anche a Roma sono residuali e ne hanno fatti 800 sulle oltre 3000 persone che arrivano tutti i giorni. Noi nei giorni scorsi abbiamo individuato nell'area del comasco dei ragazzi che arrivavano dalla Croazia e nel milanese quasi la meta' dei contagi degli ultimi giorni sono di importazione dai quei paesi ma non solo. Il tema degli aeroporti e' legato al fatto che i gestori degli aeroporti sono SEA e la sanita' aeroportuale e' gestita dagli USMAF che e' il Ministero della Salute a cui noi avevamo chiesto se erano in grado di attivare la realizzazione dei tamponi gia' dal 14 e di fronte alla loro dichiarazione che non avevano uomini, che non avevano test e' chiaro che siamo corsi in soccorso a chi doveva essere principalmente deputato a fare questa attivita'. Lunedi' c'e' stata la prima riunione operativa, abbiamo individuato gli spazi e apriremo questi tre tendoni che faranno per otto ore al giorno i tamponi ad alcuni dei passeggeri che sbarcano a Malpensa. A Orio Al Serio, nell'attiguo ospedale di Seriate, i cittadini vanno direttamente senza prenotazione e hanno gia' fatto 1.500 tamponi".