Coronavirus, De Chirico (FI): "Acquistare mascherine per dipendenti pubblici"

Coronavirus, De Chirico (FI): "Acquistare mascherine per i dipendenti pubblici"

Due magistrati del tribunale di Milano positivi al Coronavirus e rumors su un possibile contagiato tra i dipendenti di Palazzo Marino. Commenta il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico: "Non c'è da allarmarsi davanti alla notizia dei primi infetti in enti pubblici. Era una situazione facilmente prevedibile. Sala nel discorso in aula di ieri ha detto che ci sono 500 dipendenti abilitati al telelavoro. Il 3% del totale. Un po' pochini, a dire il vero. Nella mozione da me protocollata per mettere in atto i primi provvedimenti per far fronte all'emergenza ci sono anche l'acquisto di mascherine e igienizzanti da distribuire ai lavoratori che hanno a che fare con il pubblico. In particolare sportelli anagrafe, SUE e municipi. Spero che domani il Consiglio faccia il suo per dare il contributo della politica milanese per affrontare il momento critico".