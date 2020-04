Milano

Giovedì, 30 aprile 2020 - 18:14:00 Coronavirus: Ferragni e Fedez portano cibo a persone in difficoltà a Milano Chiara Ferragni e Fedez volontari per un giorno per l'iniziativa del Comune "Milano Aiuta" a sostegno delle famiglie in difficoltà

Guarda la gallery Coronavirus: Ferragni e Fedez portano cibo a persone in difficoltà a Milano "Stamattina abbiamo preso parte a un'iniziativa bellissima del Comune di Milano per rispondere alla necessita' di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficolta'. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all'ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della citta' e abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona". Lo ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, postando anche alcune foto della sua partecipazione all'iniziativa di solidarieta' insieme al marito Fedez. "Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari. Se volete aiutare o conoscete qualche azienda alimentare che puo'aiutare potete mandare un'email a milanoaiuta@comune.milano.it", ha poi aggiunto la influencer piu' famosa del mondo, invitando chi la segue, circa 20 milioni di follower, a partecipare all'iniziativa di Milano.