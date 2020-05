Coronavirus, Fondo di Garanzia richiesto da 35mila pmi lombarde

Fondo di Garanzia richiesto da 35mila pmi lombarde

Sono 165mila le domande di accesso al Fondo di Garanzia delle pmi, di cui l'80% riguarda il finanziamento a 25mila euro. Le erogazioni, fino a ora, ammontano a 7,9 miliardi. I dati sono forniti da Laura Aria, direttore generale per gli incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo Economico in audizione in commissione d'inchiesta sul sistema bancario sul decreto imprese. Aria sottolinea che il 78% delle domande e' arrivata da microimprese, il 18,5% a piccole imprese, il 2,5% a medie e lo 0,2% alle midcap. Il 21,6% delle domande arriva dalla Lombardia (con quindi circa 35.600 richieste), seguita dal Lazio con il 10,7% e dal Piemonte con il 7,6%.

"Il Fondo di Garanzia ha avuto una reazione immediata -spiega Aria - e dall'altra il sistema bancario che si e' dovuto mettere a correre e sta ancora correndo. Vediamo che alcuni istituti caricano piu' operazioni, altri meno. Abbiamo impiegato tutta la passione, oltre il mero impegno burocratico. Stiamo facendo un servizio al Paese in questo momento di emergenza".