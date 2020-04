Coronavirus, Gallera: a Milano c'è il rischio che i contagi divampino

L'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, fa il punto sulla situazione contagi intervenendo in collegamento a "Fatti e Misfatti" su Tgcom24. "Soprattutto nelle aree piu' colpite (Cremona, Lodi, Bergamo e Brescia) - spiega Gallera - ormai la linea ha arrestato la propria crescita e si sta lentamente abbassando. Questo e' un bel dato. L'unica area in cui non si capisce se la linea sale o si abbassa e' proprio Milano e allora vuol dire ci vuole attenzione molto forte perche' rischiamo che sotto la brace stia ancora covando a Milano un numero ampio pronto a divampare". L'assessore ha invitato i milanesi a non abbassare la guardia e a essere ancora più determinati nel seguire le restrizioni affinché il contagio nel capoluogo lombardo non esploda.

In merito alle mascherine in distribuzione gratuita da parte della Protezione civile lombarda ha precisato: "voglio rassicurare lombardi, siamo in contatto costante con l'ordine dei farmacisti e i distributori e stiamo riducendo al massimo i tempi di consegna: pensiamo di riuscire a consegnarle a loro domani cosi' che da mercoledi' siano anche nelle farmacie".