Coronavirus, Gallera: "Critiche a Lombardia? Qui un fungo atomico"

Coronavirus, l'assessore regionale Giulio Gallera rintuzza gli ormai numerosi attacchi che giungono sulla gestione in Lombardia dell'emergenza. Ai microfoni di Radio 24 spiega: "Qui in Lombardia abbiamo avuto il fungo della bomba atomica e alla fine vedremo i numeri, e non si discosteranno di molto, di tutto questo, che ha travolto in maniera indistinta nei territori, negli ospedali, nelle RSA le persone piu' fragili. E la societa' ha dimostrato di essere fragile. Questa e' l'amara constatazione". "Chi paragona quello che e' successo qui a quello che accaduto in Veneto o in altre regioni - ha sottolineato Gallera - forse non ha capito quello che e' successo da noi. Per fortuna degli altri e per sfortuna nostra, da noi e' arrivato qualcuno a fine gennaio, portando il virus dicono dalla Germania, e per 20 giorni il virus ha girato indisturbato nella nostra regione perche' portato da pazienti asintomatici, che non avevano nessun collegamento con la Cina".

"In Veneto è stato facile isolare il focolaio"

"In Veneto - ha poi aggiunto - dove sono stati molto piu' fortunati, l'unico focolaio esistente sono riusciti ad isolarlo subito, perche' veniva da un paziente che arrivava da una zona a rischio, ossia Codogno. Lo hanno individuato e sono riusciti a soffocare la diffusione del virus. Che e' la stessa cosa che abbiamo provato a fare noi, rendendoci purtroppo conto che in 20 giorni il virus era arrivato a Codogno, a Lodi, a Cremona a Orzinuovi, ad Alzano. Lo tsunami che ha creato non ha pari in nessuna regione italiana e, probabilmente, in Europa".

"Sistema lombardo ha retto, mix pubblico-privato ha fatto squadra"

"Il sistema sanitario lombardo è un grande sistema e ha dato dimostrazione di saper reggere. Abbiamo dimostrato di aver costruito un sistema forte che ha retto, nessun'altra regione sarebbe stata in grado di più che raddoppiare i posti letto in terapia intensiva. Il mix pubblico privato ha dimostrato di saper fare squadra nella maniera più totale".

"Case di riposo, Regione ha svolto funzione di sorveglianza"

Ed in merito alle case di riposo: "I dati che diamo quotidianamente sono relativi ai positivi che hanno fatto il tampone. Il sommerso e' chiaramente piu' ampio e lo conteremo alla fine, sia sui territori che nelle RSA, che sono strutture private gestite da privati che ne hanno la responsabilita'. Noi abbiamo una funzione di sorveglianza che abbiamo eseguito. E ora abbiamo istituito una commissione per verificare che le tante indicazioni che abbiamo dato siano state rispettate".

Coronavirus, Gallera ai medici: "Falso che siano senza tutele"

"La Regione Lombardia ha da sempre disposto e piu' volte ribadito che agli operatori sanitari con sintomi riconducibili a coronavirus venga eseguito il tampone orofaringeo. E dal 23 marzo questo avviene anche per il personale ospedaliero con una temperatura corporea semplicemente superiore a 37,5 gradi". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in risposta alla lettera sottoscritta dai rappresentanti di Anaao Assomed. "Abbiamo a cuore la salute dei nostri medici, infermieri e operatori - aggiunge Gallera - che si stanno prodigando da oltre50 giorni per assistere pazienti colpiti da questo nemico subdolo e misterioso. Abbiamo previsto inoltre la possibilita' per gli stessi operatori di alloggiare in strutture autonome, fuori dal loro domicilio, al fine di tutelare loro stessi e i rispettivi familiari da possibili contagi". "Sostenere che i medici siano lasciati senza tutele - conclude Gallera - e' quanto di piu' lontano dalla realta' possa essere detto".

Quelle di Assomed non sono state le uniche critiche avanzate dal mondo della sanità a Regione Lombardia in questi giorni. Ci sono infatti state le accuse della Federazione dei chirurghi (QUI), e, in particolare sulla situazione al Trivulzio e nelle case di riposo, i rilievi di Cgil, Cisl e Uil (QUI) e dei sindacati di base (QUI)