Milano

Mercoledì, 15 aprile 2020 - 12:00:00 Coronavirus, Gdf in Regione Lombardia per l'inchiesta sulle Case di riposo Coronavirus, Guardia di Finanza negli uffici di Regione Lombardia per acquisire documenti relativi ai contagi nelle Case di riposo milanesi

Regione Lombardia Coronavirus, Gdf in Regione Lombardia per l'inchiesta Case di riposo Guardia di Finanza in Regione Lombardia: il nucleo di polizia economico finanziaria sta effettuando delle acquisizioni di documenti negli uffici. L'inchiesta è quella a più filoni relativa al Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riferisce Ansa, i precedenti controlli al Trivulzio svoltisi ieri hanno riguardato anche le direttive date dall'amministrazione regionale al Pat, cosi' come ad altre Rsa. Al centro, in particolare, i "nuovi arrivi" di pazienti al Trivulzio quando era gia' scoppiata l'epidemia, anche se ufficialmente la struttura non avrebbe ricoverato malati Covid. Una delibera regionale dell'8 marzo, pero', ha dato la possibilita' alle Rsa di accoglierli. Da qui la ricerca di carte negli uffici regionali. Agli atti dell'inchiesta sul Trivulzio sono finiti anche carteggi ed email su disposizioni interne e regionali, oltre alla documentazione sui tamponi.