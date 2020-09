Coronavirus, Heinz Beck saluta: Attimi non riapre a Citylife

Nuova vittima illustre tra i ristoratori di prima fascia la cui attività ha pesantemente risentito della crisi legata al Coronavirus: come riporta Il Sole 24 ore, lo chef Heinz Beck non riaprirà infatti il suo locale Attimi in zona Citylife. Il ristorante aperto appena due anni fa nella food hall del primo piano dello shopping district potrebbe cambiare location. Queste le parole di Chef Express, partner di Beck: “Abbiamo bisogno di un momento di riflessione per capire in quale direzione muoverci dopo la pandemia che ha ancora impatti significativi su alcune aree del business. Speriamo intanto, che anche i voli internazionali riprendano così da poter riaprire in tempi brevi il bistrot By Beck a Fiumicino”. Al posto di Attimi sorgerà nella stessa location Wagamama, catena britannica di ristoranti di cibo asiatico.