Coronavirus, in Lombardia 124 decessi e 590 nuovi positivi

In Lombardia oggi sono stati registrati 590 nuovi positivi al coronavirus e 124 decessi. Il totale di contagi arriva quindi a 73.479, con 13.449 morti. Questi i dati forniti dal bollettino quotidiano della Regione. Ieri i casi positivi registrati erano stati 920, mentre due giorni fa 713. Invece i decessi rispettivamente 56 e 163. A fronte di un calo dei contagi, c'e' stato anche un rallentamento dei tamponi effettuati. Secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.053 (342.850 in totale), ieri 10.857 e l'altro ieri 12.642. Continua a diminuire il numero di pazienti in terapia intensiva o ricoverati per il coronavirus in Lombardia. Addirittura oggi i ricoverati sono calati di quasi mille unita' (-956), mentre ieri il calo era stato di 8 e due giorni fa di 302. I pazienti in terapia intensiva, invece, calano di 26 unita' (680), continuando la discesa di ieri (-18) e di due giorni fa (-32).

"Rispetto al 3 aprile le abbiamo piu' che dimezzate, eravamo a circa 1.400" e "per la prima volta scendiamo sotto gli 8 mila ricoverati", ha sottolineato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

Diminuiscono i contagi da coronavirus a Milano e in provincia. Oggi, infatti, nel milanese si sono registrati 188 casi in piu' (18.559 in totale), mentre nel capoluogo 79 (7.867). Nella Citta' metropolitana ieri si erano registrati 463 casi e due giorni fa 241, mentre a Milano rispettivamente 219 e 80. Tra le Province piu' colpite, a Bergamo si sono registrati 37 contagi (totale 11.150), a Brescia 35 (12.599), a Cremona solo 5 (5.971), a Lodi 10 (2.936), a Monza 39 (4.516). A Pavia si registrano ben 85 casi (4.129). La provincia meno colpita e' Sondrio, dove oggi non sono stati trovati nuovi positivi, facendo rimanere il totale a 1.132.

Astuti: "Numero di tamponi ridicolmente basso"

Commenta i dati Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, (QUI LA DASHBOARD INTERATTIVA) : "Il numero dei tamponi pubblicato oggi è ridicolmente basso: solo 5053 tamponi. Nonostante questo valore così basso il numero delle analisi in corso cresce rispetto a ieri (oggi sono 5600, quasi un record). È vero che dobbiamo considerare l’effetto week-end, ma questi numeri sono imbarazzanti per un sistema come quello lombardo. I nostri cittadini si meritano di più. Con questi numeri non ha senso proporre alcuna analisi.Speriamo che sia un evento episodico e che i risultati dei prossimi possano davvero presentare un miglioramento della situazione".