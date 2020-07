Coronavirus: in Lombardia nessun decesso, 46 nuovi positivi



I nuovi casi positivi in Lombardia sono 46 (di cui 18 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologici). A comunicarlo iil quotidiano bollettino emesso da Regione Lombardia. Nessun nuovo decesso e stabili i numeri nelle terapie intensive, dove sono ricoverati, come ieri, 13 pazienti, mentre aumentano di 3, arrivando a 154, i pazienti ricoverati non in terapia intensiva. I tamponi effettuati sono 8.658 e i guariti sono arrivati a 72.689 (+161) (70.822 guariti e 1.867 dimessi). Zero nuovi contagi nelle province di Lodi, Pavia e Sondrio.