Coronavirus: 142 nuovi positivi in Lombardia: 27 i morti



In Lombardia sono oggi 142 i nuovi casi di positivi al coronavirus, su 13.696 tamponi effettuati. Si evidenzia quindi un calo rispetto a ieri quando i casi erano stati 402 ma con 19.389 tamponi. Lo riferisce il quotidiano bollettino regionale sui dati epidemiologici.



Diminuisce il numero degli attuali positivi, -354, per un totale di 19.499, portando a 90.070 il totale dall'inizio della pandemia. In aumento i decessi: 27 contro i 21 di ieri, per un totale complessivo di 16.249 dall'inizio del Covid-19. I guariti sono 469 (su un totale complessivo di 54.322), in calo rispetto a ieri quando erano 752. Continuano a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva, -10 (in totale 110) e negli altri reparti, -120 (in totale sono 2.840).