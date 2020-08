Coronavirus: Lombardia, contagi in calo, solo 31. Zero i decessi

Coronavirus: Lombardia, contagi in calo, solo 31, zero decessi



Nuovi casi positivi in netto calo, zero decessi e meno ricoveri oggi per il bollettino quotidiano del coronavirus in Lombardia. I contagi sono scesi da 71 a 31, di cui 6 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 9343, piu' dei 6494 di domenica.



I decessi sono passati da 1 a 0. In crescita di 72 unita' i guariti, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano fissi a 9 e quelli non in terapia intensiva scendono di 5 a 150. In nuovi casi per provincia vedono 7 contagi nel Bresciano, 4 nel Milanese, tutti nel capoluogo, 3 a Bergamo e Cremona, 2 a Lodi, Mantova, Monza Brianza; 1 caso a Pavia, 0 a Como, Lecco, Sondrio, Varese.