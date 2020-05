Coronavirus, mascherine da 50 centesimi a Milano ancora introvabili. VIDEO

Coronavirus, mascherine da 50 cent a Milano ancora introvabili

Le mascherine da 0,50 euro promesse dal Governo? A Milano sono ancora introvabili. Lo dimostra un servizio andato in onda su TeleLombardia. "Dovrebbero arrivare in settimana, finora non le abbiamo mai viste", spiega un farmacista. Altri colleghi lamentano approvvigionamenti a singhiozzo e ben al di sotto delle richieste dei cittadini. Ed anche i tabaccai, autorizzati alla vendita dei dispositivi di protezione, sono ancora in attesa. "Vogliono che ci proteggiamo ma non ci danno le mascherine... e poi ci multano", è l'amaro commento di un milanese.