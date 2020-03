Coronavirus, Pirelli: i dipendenti Italia donano 7mila ore di lavoro al Sacco

I dipendenti di Pirelli in Italia donano 7mila ore di lavoro all'Ospedale Sacco.

Ammontano a oltre 7.000 le ore lavorative donate dai dipendenti Pirelli in Italia nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per l’Italia, insieme per la ricerca” promossa dall’azienda, a supporto dell’emergenza Covid-19, per un controvalore di circa 220 mila euro, importo che sarà raddoppiato da Pirelli. A tale somma, destinata all’ospedale Luigi Sacco, si aggiungono i contributi di partner di Pirelli per oltre 300 mila euro, tra cui Camfin e Fondazione Silvio Tronchetti Provera che, come noto, hanno donato 100 mila euro ciascuno, per un totale complessivo di 750 mila euro.

I fondi finora raccolti dall’iniziativa, che proseguirà nei prossimi giorni, sono destinati a sostenere l’acquisto

di dispositivi per gestire l’insufficienza respiratoria di pazienti critici presso l’unità operativa di terapia

intensiva dell’Ospedale Sacco, rafforzare il livello di sicurezza delle attività di assistenza e contribuire alla

ricerca. La donazione segue quella già realizzata da Pirelli in collaborazione con la Regione Lombardia che ha consentito di fornire 65 dispositivi per la ventilazione assistita di terapia intensiva, 5 mila tute per utilizzo sanitario e 20 mila mascherine a supporto delle strutture sanitarie della Regione.

“Tutto il mondo Pirelli è vicino a chi oggi è in prima linea nell’affrontare questa grave emergenza ed è al

fianco di tutti i medici, infermieri, operatori del sistema sanitario. A loro, e a chi oggi è insieme a noi nel

supportarli, va il ringraziamento di tutti i dipendenti e dell’azienda”, ha dichiarato il vice presidente esecutivo e amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera.