Corsico, Mei (Forza Italia e Italia Viva) sostenuto dall'ex sindaco Graffeo

Corsico, Mei (Forza Italia e Italia Viva) sostenuto da Graffeo

Strani intrecci della politica a Corsico, popoloso paese del sud Milano i cui cittadini si apprestano al voto per eleggere il proprio sindaco. Per decenni roccaforte della sinistra, negli ultimi anni il paesaggio politico di Corsico è divenuto particolarmente frastagliato ed eterogeneo. Succede così che tra i sette candidati sindaco figuri anche Roberto Mei, sostenuto da Forza Italia e da Italia Viva, per quello che potrebbe essere un laboratorio forse replicabile nel prossimo futuro anche altrove. Magari a Milano. Non è tutto: secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, Mei può ora contare anche sull'endorsement di Sergio Graffeo. Già sindaco della città dal 2000 al 2010, quando era a capo di una coalizione di centrosinistra a guida Pds e poi Pd. Scenari che entrambi dieci anni fa avrebbero considerato altamente improbabili.

Del resto, come detto, la situazione a Corsico è decisamente fluida: Forza Italia ha scelto di non appoggiare Filippo Errante, sostenuto invece da Lega e Fratelli d'Italia e reduce da una prima esperienza alla guida di Corsico conclusasi con il commissariamento. Mei era suo assessore, prima che gli azzurri decidessero di staccare la spina. Ma prima ancora lo stesso Errante era stato assessore proprio di Graffeo, in una Giunta di centrosinistra.

Tra i sette candidati sindaco di oggi, un altro ex assessore di Errante allontanatosi polemicamente, Giacomo di Capua. Il centrosinistra schiera il giovane Stefano Ventura, il M5S punta su Gianluca Vitali. Per Rifondazione c'è Mara Ghidorzi. In corsa anche Maria Carla Rossi