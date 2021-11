Cortei No Green pass: stretta del Governo per tutelare salute e shopping

Ieri il comitato No Green pass di Milano che per 16 sabati ha organizzato i cortei per le vie della citt ha annunciato il proprio scioglimento e il conseguente stop delle trattative con la questura perche' "dopo questo sabato, per noi e' diventato impossibile sederci al tavolo con chi ha rinchiuso centinaia di manifestanti pacifici in una via e li ha trattati peggio dei criminali". Una posizione che non chiarisce cosa accadrà nei prossimi weekend e se lo scioglimento del Comitato porterà alla fine dei cortei o - al contrario - ad una accentuazione dei loro caratteri di imprevedibilità ed estemporaneità che da settimane stanno creando difficoltà in città specie ad automobilisti e commercianti.

Ma è il Governo che potrebbe procedere con una stretta sui cortei. La preoccupazione è legata in particolare al Natale, alla tutela della salute dei cittadini - con i contagi che contninuano a salire - ma anche delle attività commerciali, che puntano allo shopping festivo per rilanciarsi dopo un anno e mezzo complicato. "Ci fanno perdere il 30% del fatturato, inaccettabile", e' il grido d'allarme del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Il Viminale sta cosi' lavorando ad una circolare: stop alle manifestazioni nei luoghi piu' sensibili per le attivita' commerciali ed in quelli a rischio disordini. Una stretta che ha il pieno sostegno del capo dello Stato. "In queste ultime settimane - ha detto Sergio Mattarella - manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l'attacco recato al libero svolgersi delle attivita'. Accanto alle criticita' per l'ordine pubblico, sovente con l'ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anticovid, hanno provocato un pericoloso incremento del contagio".

Le direttive sono state illustrate dal sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia: saranno concessi - ha spiegato - solo sit-in e fuori dai centri storici; nelle manifestazioni statiche si dovra' indossare la mascherina e saranno intensificati i controlli sui green pass. A fare da apripista e' stata nei giorni scorsi la prefettura di Trieste che ha vietato fino al 31 dicembre la concessione ai manifestanti di piazza Unita' d'Italia. Le indicazioni del Viminale lasceranno comunque agli stessi prefetti margini per adattarle alle varie citta', che presentano problematiche differenti. Solo sabato si potrà valutare come tali direttive saranno accolte dai vari comitati nelle diverse città italiane.