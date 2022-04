Cortile della Seta Milano: gara per il palazzo da 350 milioni

Un immobile il cui valore potrebbe raggiungere i 350 milioni di euro: sale la febbre attorno alla vendita del Cortile della Seta di Milano, il palazzo di via Moscova 33. Come riporta il Sole 24 Ore, "la gara più importante dell'anno per un singolo asset". La gara internazionale partirà la prossima settimana, l'immobile può attrarre capitali di grandi gruppi che ancora non hanno investito nel real estate in Italia. Parteciperanno infatti, accanto ai "soliti" grandi nomi, anche family office e assicurazioni, così come capitali di società e fondi sovrani da Asia e Middle East.

Via Moscova 33: al piano terra attività di retailing

Attualmente l'asset fa parte del portafoglio di un fondo gestito da Savills Investment Management srl, ma proprietaria è Jp Morgan in quanto sottoscrittore del fondo Sericon Investment al quale l'immobile è conferito. Il palazzo misura 26mila metri quadri e attualmente ospita l'headquarter della casa di moda Loro Piana, che ne ha affittato il 75% degli spazi. Un intero piano è stato locato a Kering, che porterà in Moscova gli uffici Pomellato. Al piano terra potranno essere ospitate attività di retaling, grazie alla recente ristrutturazione a cur di Asti Architetti.

Leggi anche: