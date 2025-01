Corvetto, l'amico di Ramy chiede la messa in prova: fu sorpreso con sei grammi di hashish

Fares Bouzidi, il 22enne rimasto ferito nell'inseguimento tra scooter e carabinieri del 27 novembre scorso a Milano, che ha portato all'incidente in cui è morto il suo amico 19enne Ramy Elgaml, nel settembre del 2022 fu accusato di dentezione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Era stato sorpreso con sei grammi di hashish. Oggi Bouzidi si è presentato a sorpresa davanti al gup Lorenza Pasquinelli per chiedere la messa in prova.

Il pm da parere negativo alla messa in prova

Come riferisce Ansa, il pm Giancarla Serafini, oggi di turno per le udienze all'ufficio gip/gup, e anche tra i titolari del fascicolo sull'inseguimento in cui lo stesso Fares è indagato per resistenza e omicidio stradale, reato quest'ultimo contestato a un carabiniere, mentre altri due militari rispondono di favoreggiamento e depistaggio, ha dato parere negativo all'istanza della messa alla prova. Il giudice si è riservato di decidere e ha rinviato al prossimo 11 febbraio.

