Autopsia di Ramy Elgaml, disposti anche gli esami tossicologici. Il punto sulle indagini

Autopsia di Ramy Elgaml, disposti anche gli esami tossicologici



Verranno fatti altri esami, tra cui quelli tossicologici, prima che la Procura di Milano rilasci il nulla osta per la restituzione alla famiglia del corpo di Ramy Elgaml. Dalla autopsia eseguita oggi non sono state evidenziate lesioni alla testa del 19enne, ma solo sul corpo. Tra queste la dissecazione dell'aorta, ritenuta la ferita mortale. Lunedi' in procura ci sara' in riunione nell'ufficio del procuratore Marcello Viola con il pm Marco Cirigliano e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano per fare un punto sulle indagini. Risultano indagati per omicidio stradale Fares B, gia' arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per la fuga in scooter al controllo, e il vicebrigadiere di 37 anni che guidava la gazzella dei carabinieri all'inseguimento dei due ragazzi.

