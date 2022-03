Covid, a Varese +50% di contagi in una settimana

Varese, in una settimana +50% di positivi al Covid

Proprio nella settimana in cui viene ufficializzata la fine dello Stato di Emergenza legato alla pandemia, sorprende il fatto che i casi di positività continuano ad aumentare. In provincia di Varese in particolare, come fa notare www.varesenews.it, i nuovi positivi emersi nel varesotto sono cresciuti nell’ultima settimana del 50% rispetto a quella precedente, stando ai dati diffusi da Ats Insubria secondo cui tra il 4 e il 10 marzo il numero di nuovi positivi al virus era stato di 2.749 mentre tra l’11 e il 17 marzo sono saliti a 4.133 con un’incidenza dei nuovi positivi di 463 ogni 100mila abitanti.

Un andamento che preoccupa, ma che non deve allarmare troppo dal momento che fortunatamente i contagiati presentano sintomi meno gravi rispetto al passato e anche la situazione dei ricoveri ospedalieri.

