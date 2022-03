Intesa, Messina strappa a Sella il Ceo di Hype: Valitutti a capo di Isybank

Valitutti ha fondato nel 2014 Hype (di Banca Sella)

Messina strappa ad Hype il fondatore e Ceo Antonio Valitutti per IntesaSanpaolo for you (Isybank) e la capa di Buddybank Claudia Vassena, invece, ad UniCredit per la direzione sales&marketing digital retail della Banca dei Territori, completando così le caselle rimaste vuote (prima funzioni ad interim al Ceo) della divisione capitanata da Stefano Barrese.



Il Ceo di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina

Come anticipato da Affaritaliani.it, il primo istituto di credito del nostro Paese era alla ricerca all'esterno del nuovo responsabile della propria banca challenger, annunciata al mercato il 4 febbraio in occasione della presentazione del piano industriale. E aveva messo nel mirino il profilo di un banker dalle skill strettamente fintech, in grado di far crescere subito la piattaforma solo online di Ca’ de Sass e di accompagnare lo sviluppo del digitale in Intesa. Leva a cui Messina ha destinato la quasi totalità degli investimenti (ben 5 miliardi su 7,1 complessivi) dell'ultimo business plan.

E Intesa lo ha trovato nella challenger bank del gruppo Sella, fintech nata nel 2014 e ora leader in Italia con oltre un milione e mezzo di clienti, anche grazie al rafforzamento tramite joint venture nel 2020 con Illimity che ha permesso alla piattaforma di erogare servizi di gestione delle finanze a 360°. Crescita a cui Valitutti, ingegnere elettronico, salernitano di 41 anni, ha contribuito fin dal primo minuto in quanto ideatore di Hype.



Ora in Intesa (a cui approderà dal primo aprile), integrando l'esperienza di Banca5, Valitutti avrà il compito di replicare il proprio esperimento di successo, utilizzando le tecnologie (motore core banking Vault) dell'unicorno londinese Thought Machine (che già lavora coi colossi JP Morgan e ING) per fornire servizi bancari ai circa quattro milioni di clienti di Ca' de Sass che già oggi non mettono mai piede in filiale. In un secondo momento, grazie alla collaborazione con Mooney (joint venture Intesa ed Enel), Isybank servirà anche per ottimizzare il network di filiali e aiutare Intesa ad espandersi oltre i confini nazionali.

@andreadeugeni