Covid, l'assessore lombardo Caparini positivo al virus

L'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini, e' positivo al Covid. La notizia e' emersa nel pomeriggio di domenica durante il dibattito sulla nuova legge sanitaria in Consiglio regionale in corso dal 10 novembre. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Lombardia, l'assessore sta bene e non risulta sia stato in contatto stretto del Presidente della Regione Attilio Fontana. Il governatore non dovra' dunque mettersi in quarantena. Martedi' si svolgeranno i test molecolari al Pirellone su consiglieri e personale.