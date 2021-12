Covid, dal 10 gennaio esteso l’obbligo del Green Pass Rafforzato



L'emergenza Covid costringe il Governo a prendere ulteriori misure restrittive per contrastare la pandemia. Dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza, viene ampliato l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.