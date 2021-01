Covid, ieri in Lombardia 6mila vaccinazioni. Gori: "Ci mettiamo due anni..."

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state effettuate oltre 6mila vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi 10mila somministrazioni dall'inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alle dosi attualmente in dotazione. Lo rende noto la Regione. I referenti della campagna vaccinale - spiega una nota - delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorita' nazionali dei dati riferiti all'attivita' svolta oggi.

Sul tema delle vaccinazioni in Lombardia torna a farsi sentire il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che in una intervista a Repubblica si dice "sconcertato" per i ritardi della campagna regionale: "Mi sembra incredibile che in questa regione, la più colpita dalla pandemia, si sia ritenuto di iniziare così lentamente rispettando ferie e giorni festivi come se vaccinare le persone non fosse la priorità assoluta. Un vaccino in più è una vita in più messa al sicuro: andare avanti rapidamente è un imperativo. Fare un bilancio dopo pochi giorni è prematuro, è vero, ma non è presto per prendere la misura giusta". "La somministrazione - chiarisce Gori - spetta alla Regione. E francamente non è accettabile che la terra più martoriata sia stata la più lenta a partire. A ieri mattina, il Lazio era a quasi il 50%, noi fanalino di coda, con meno del 4. In questo contesto, la risposta di Gallera non sta né in cielo né in terra, come peraltro gli ha fatto notare la sua stessa maggioranza". A suo dire, "il giudizio politico su questa maggioranza non può essere circoscritto solo a Gallera, ma lui è l'assessore alla Sanità. Se si deve dimettere? Avrebbe dovuto farlo da tempo".

Alla domanda se la Lombardia è in grado di recuperare i ritardi, il sindaco di Bergamo risponde così: "Bisogna organizzarsi per fare decine di migliaia di dosi al giorno, al netto dei richiami. Per avere una vera immunità di gregge dobbiamo raggiungere il 70 per cento della popolazione. Vogliamo arrivarci almeno entro settembre? I conti si fanno alla svelta. Solo in Lombardia ciò richiede che si facciano almeno 30 mila vaccini al giorno e altrettante seconde dosi. L'assessore Gallera ci ha detto che tra qualche giorno arriveremo a 10 mila. Se il passo è questo, ci metteremo due anni...", conclude Gori ribadendo quanto dichiarato già ieri tramite Twitter.