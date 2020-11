Covid in Lombardia: 10.634 nuovi casi, 118 decessi

La Lombardia ha registrato nelle ultime 24 ore 10.634 nuovi casi di coronavirus (ieri l'incremento rispetto al giorno precedente era stato di 9.291 unita') portando il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 304.591. I morti sono stati invece 118, a fronte dei 187 decessi di ieri. I tamponi effettuati sono stati 55.636 (3.476.242 il totale), contro i 42.933 del giorno precedente.

I guariti/dimessi totale complessivo: 134.294 (+2.040), di cui 7.273 dimessi e 127.021 guariti; in terapia intensiva: 801 (+19); i ricoverati non in terapia intensiva: 7.319 (+272); i decessi, totale complessivo: 19.028 (+118). I nuovi casi per provincia: Milano: 4.451, di cui 1.973 a Milano città; Bergamo: 451; Brescia: 623; Como: 737; Cremona: 246; Lecco: 242; Lodi: 264; Mantova: 337; Monza e Brianza: 1.236; Pavia: 511; Sondrio: 52; Varese: 1.213.