Covid: in Lombardia 186 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 0,6%

Indice di positivita' al Covid in lieve aumento in Lombardia: a fronte di 29.319 tamponi effettuati si sono registrati infatti 186 nuovi casi per una percentuale dello 0,6% contro lo 0,5% dei giorni scorsi. Tre le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 34.162. Stabili a 45 i ricoverati in terapia intensiva mentre c'e' stato un leggero calo (-6 a 288) di pazienti nei reparti ordinari.

Per quanto riguarda le province, sono 64 i nuovi positivi nella citta' metropolitana di Milano, di cui 20 a Milano citta', 29 a Brescia, 13 a Varese, 12 a Monza e Brianza, 10 a Bergamo e Mantova, 9 a Pavia, 6 a Sondrio, 4 a Como e Cremona, 3 a Lecco e 0 a Lodi.