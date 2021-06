Covid: in Lombardia 277 nuovi casi, 7 decessi in 24 ore



Sono 277 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 14.750 tamponi: e' dell'1,8% il rapporto tra test e contagi. Scendono sotto i 200 i ricoverati in terapia intensiva, che sono 193, e sotto i 1000 quelli in altri reparti, per un totale di 942. Due dati "dal valore simbolico rilevante" per il presidente della regione Attilio Fontana: "Non abbassiamo la guardia, continuiamo - e' il suo invito - a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro". Sono 7 i decessi, per un totale complessivo di 33.637 da inizio pandemia.



Secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino della Regione Lombardia, Brescia e' la provincia lombarda con il maggior numero di nuovi positivi al Covid: sono infatti 62 quelli segnalati oggi, seguita da Milano, con 53 casi, di cui 24 in citta'. Nelle altre province: Bergamo (+46), Sondrio e Mantova (+19), Como (+14), Lecco, Pavia e Varese (+13), Lodi (+7) e Monza (+6).

Covid: Fontana, meno di 200 ricoverati in intensiva



"Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che aggiunge: "Bene anche l'incidenza per 100.000 abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca".