Covid in Lombardia: 35 nuovi decessi, aumentano i ricoverati

Covid in Lombardia: a fronte di 14.260 tamponi effettuati, sono 945 i nuovi positivi (6,6%). I guariti/dimessi sono 2.897. Si registrano oggi 35 nuovi decessi. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2) e non in terapia intensiva (+10).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 14.260 (di cui 12.071 molecolari e 2.189 antigenici) totale complessivo: 6.125.323

- i nuovi casi positivi: 945 (di cui 101 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 487.577 (+2.897), di cui 3.173 dimessi e 484.404 guariti

- in terapia intensiva: 366 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.572 (+10)

- i decessi, totale complessivo: 27.816 (+35)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 303 di cui 123 a Milano città;

Bergamo: 83;

Brescia: 357;

Como: 8;

Cremona: 18;

Lecco: 27;

Lodi: 21;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 16;

Sondrio: 1;

Varese: 22.