Milano

Lunedì, 8 marzo 2021 - 10:16:00 Covid, in Lombardia 4.397 nuovi casi. Il tasso di positività sale a 10,3% Tra il 6 e il 7 marzo i decessi registrati in Lombardia sono 33, per un totale complessivo di 28.738 morti in regione dall'inizio della pandemia