Covid in Lombardia, 50mila nuovi positivi (indice del 20,9%)

A fronte di 238.990 tamponi effettuati, sono 50.104 i nuovi positivi (20,9%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+15). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.312 (+165). Si registrano 34 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 16.789 nuovi casi di cui 5.863 a Milano città.

I numeri provincia per provincia

A Brescia i nuovi casi sono 5.501, a Monza e Brianza 4.890, a Bergamo 4.448, a Varese 3.947, a Pavia 3.133 e a Como 2.784. In provincia di Lecco si registrano 1.785 nuovi positivi piu' di ieri, a Mantova 1.654, a Cremona 1.617, a Lodi 1.297 e a Sondrio 721.

Tamponi, Moratti: "La task force in Lombardia sta dando risultati positivi"

Sul fronte tamponi "l'impegno organizzativo della task force regionale inizia a dare risultati positivi, mentre la campagna vaccinale procede senza sosta": lo scrive l'assessore regionale al Welfare Letizia Moratti in un passaggio di un post su Facebook. "La Lombardia si sta dimostrando ancora una volta capace di essere una comunità coesa e solidale e di questo devo ringraziare l'alto senso civico dei lombardi che possono contare sullo straordinario e inesauribile lavoro di medici, infermieri, personale amministrativo, protezione civile, militari e forze dell'ordine, volontari. Sono orgogliosa di tutti", conclude Moratti.