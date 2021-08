Covid, in Lombardia 525 nuovi casi, 4 decessi, tasso di positività 1,3%

Coronavirus in Lombardia, questi i dati del 10 agosto: 39.611 tamponi effettuati, 525 nuovi positivi, tasso di positività 1,3%. Sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di vittime da inizio pandemia di 33.843. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva: oggi 35 (-4), mentre salgono i ricoveri non in terapia intensiva che sono 283 (+8).

Questa la suddivisione dei nuovi contagi a livello provinciale: Milano 139 di cui 71 a Milano città, Bergamo 37, Brescia 75, Como 22, Cremona 13, Lecco 17, Lodi 12, Mantova 37, Monza e Brianza 54, Pavia 24, Sondrio 5 e Varese 42.