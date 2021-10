Covid, in Lombardia 570 nuovi casi, 3 decessi, tasso di positività 0,4%

Covid in Lombardia, i dati del 28 ottobre: tamponi effettuati: 129.733, totale complessivo: 17.162.108; nuovi casi positivi: 570; tasso di positività 0,4%; in terapia intensiva: 45 (-3); ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-12); decessi, totale complessivo: 34.148 (+3). I nuovi casi per provincia: Milano: 185 di cui 78 a Milano città; Bergamo: 28; Brescia: 58; Como: 22; Cremona: 30; Lecco: 8; Lodi: 13; Mantova: 17; Monza e Brianza: 39; Pavia: 32; Sondrio: 8; Varese: 95.

Ats Milano: 188 casi positivi nelle scuole dal 18 al 24 ottobre

Tra il 18 e il 24 ottobre- riporta Mianews - ATS Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 188 casi di tamponi positivi al Sars-CoV-2 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Lo fa sapere la stessa Ats. Si tratta di 137 alunni e 51 operatori: 5 sono del nido, 23 sono della scuola dell’infanzia, 83 della scuola primaria, 45 della secondaria di primo grado e 32 di quella di secondo grado. Le classi isolate, invece, sono 108: 17 tra Nido e Scuola dell’infanzia, 46 della Scuola primaria, 29 della Scuola secondaria di primo grado e 16 di quella di secondo grado. Il numero totale di persone isolate è 2.493: 2.417 alunni e 76 operatori.