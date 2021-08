Covid, in Lombardia 6 morti e 758 positivi



Sono 758 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, l’1,9% dei 38.173 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Sei i decessi di oggi, a 33.898 il conto totale da inizio pandemia. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1, 42 in tutto) e nei reparti (-1, 339 i letti occupati). La provincia di Milano guida con 236 nuovi casi, di cui 81 a Milano città. Brescia è a 122 positivi e Varese a 80. Seguono: Monza e Brianza: 54; Pavia: 43; Como: 42; Bergamo: 41; Lecco: 28; Mantova: 26; Cremona: 21; Lodi: 18; Sondrio: 1