Covid: in Lombardia 661 nuovi casi, 5 decessi, tasso di positività 1,8%

Questi i dati del 13 agosto, relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia: 661 i nuovi positivi al Covid, 35.314 tamponi effettuati, tasso di positività 1,8%. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 299 (+7), 5 i decessi (totale complessivo da inizio pandemia: 33.852). Questi i nuovi casi per provincia: 157 nel Milanese di cui 55 a Milano città; Bergamo: 61; Brescia: 75; Como: 25; Cremona: 19; Lecco: 13; Lodi: 16; Mantova: 56; Monza e Brianza: 57; Pavia: 35; Sondrio: 7; Varese: 101.

In 124 farmacie test antigenici a prezzi calmierati

Sono 124 le farmacie lombarde che al momento hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per i test antigenici a prezzi calmierati. La lista, aggiornata quotidianamente, delle farmacie aderenti si trova al seguente indirizzo: https://bit.ly/3jWAKdb

Solo nelle farmacie che hanno aderito all'intesa i cittadini lombardi potranno trovare i test antigenici, validi per l'emissione del green pass a prezzi calmierati: 8 euro per i minorenni; 15 euro per gli adulti. Nelle altre farmacie il prezzo del tampone per il rilascio del green pass viene determinato dalla singola attività.

Il tampone antigenico è gratuito per: familiari e visitatori di ospiti RSA, RSD; insegnanti/personale scolastico; bambine/i da 6 a 13 anni (dal 23 agosto)- ragazze/i da 14 a 19 anni

La prenotazione avviene tramite il sistema di prenotazione della Regione.Tutte le informazioni sul sito Prenota Salute - Regione Lombardia: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/

Procede la vaccinazione degli over 60 nelle 21 farmacie che hanno aderito alla fase di test. A oggi sono stati 673 i cittadini con più di 60 anni che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen (Johnson & Johnson) nelle 21 farmacie.