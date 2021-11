Covid: in Lombardia 682 nuovi casi, 10 decessi, tasso di positività 0,4%

Questi i dati in Lombardia, oggi 3 novembre, sul fronte della diffusione del Coronavirus: sono 682 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 143.223 tamponi effettuati per un tasso di positività dello 0,4%. Sono invece 10 i decessi, dato che fa salire le vittime da inizio pandemia a 34.172. In aumento i ricoveri sia in terapia intensiva a 49 (+1) e in reparto a 317 (+24).

A livello provinciale, il Milanese registra più casi, 236, di cui 88 a Milano città; seguono Brescia (90), Monza e Brianza (81), Varese (62), Pavia (43), Mantova (29), Bergamo (28), Como (27), Cremona (22), Lecco (17), Lodi (10) e Sondrio (3).

Covid: incidenza in crescita nelle scuole lombarde

E' in crescita il tasso di incidenza del covid nelle scuole lombarde. A quanto si apprende dall'assessorato al Welfare, la settima settimana di rilevazione (25-31 ottobre) mostra un andamento dei contagi in crescita e in linea con quanto osservato nel corso della sesta settimana (18-24 ottobre). L'incidenza di casi su 100.000 abitanti e' di 33 da 0 a 2 anni (settimana prima era di 24), nella fascia 3-5 anni e' di 57 casi (7 giorni prima era 35), 6-10 anni e' di 64 (rispetto a 57), 11-13 anni 50 contagi (da 32), 14-18 anni 26 positivi (da 20).