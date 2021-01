Covid in Lombardia, 77 decessi. Entro febbraio 400mila vaccini

Covid in Lombardia: a fronte di 24.040 tamponi effettuati, sono 1.230 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 2.162. Sono 77 i decessi, calano i ricoverati in terapia intensiva, ma non nei reparti di non intensiva (+118)

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 24.040 (di cui 11.288 molecolari e 12.752 antigenici) totale complessivo: 5.480.815- i nuovi casi positivi: 1.230 (di cui 58 'debolmente positivi')- i guariti/dimessi totale complessivo: 452.231 (+2.162), di cui 3.328 dimessi e 448.903 guariti- in terapia intensiva: 392 (-15)- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.530 (+118)- i decessi, totale complessivo: 26.789 (+77)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 367 di cui 169 a Milano città;Bergamo: 21;Brescia: 188;Como: 87;Cremona: 12;Lecco: 59;Lodi: 38;Mantova: 95;Monza e Brianza: 71;Pavia: 79;Sondrio: 53;Varese: 102.

Vaccini antiCovid, entro febbraio in Lombardia oltre 400mila dosi

È stato definito in queste ultime ore il calendario settimanale, previsionale, delle consegne in Regione Lombardia per il nuovo mese da parte delle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna. "Si tratta di un piano di consegne piuttosto corposo - spiega il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - che va nella direzione di proseguire in maniera incisiva nella campagna di vaccinazione sul territorio, fondamentale per andare a diminuire ulteriormente il rischio di contagi e arrivare a situazioni sanitarie gestibili senza emergenze da parte degli operatori e con fiducia da parte della collettività". Pfizer si è impegnata a consegnare alla Lombardia 294.840 dosi effettive. Nello specifico, 85.410 nella settimana dell'8 febbraio, 104.130 in quella del 15 febbraio e 105.300 nella settimana del 22 febbraio. Moderna ha invece comunicato un piano di consegne effettive così ripartito: 27.500 nella prima settimana, 82.100 nella terza "Attendiamo con attenzione il mese di febbraio - ha concluso Moratti - rammentando di osservare scrupolosamente tutte le accortezze di igiene, protezione e distanziamento che ci stanno accompagnando ormai da mesi". Intanto, nella giornata di ieri sono stati effettuati 14.000 vaccini, per un totale di 234.550 somministrazioni totali.